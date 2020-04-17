Погода на Ямале 17 апреля: потепление при юго-восточном ветре
В пятницу, 17 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +2 градуса. Пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер юго-восточный 9 м/с.
В Ноябрьске +5 градусов. Ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 8 м/с.
В Новом Уренгое +1 градус, солнечно, без осадков. Юго-восточный ветер 7 м/с.
В Надыме +3 градуса. Пасмурно, но без осадков. Ветер юго-восточный 11 м/с.
В Губкинском +2 градуса, малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 8 м/с.
В Тарко-Сале +1 градус, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 6 м/с.
В Муравленко +4 градуса, переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер юго-восточный 9 м/с.
В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, дожди. Ветер юго-восточный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU