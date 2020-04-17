17 Апр 2020 2020-04-17T05:16:10+03:00

Погода на Ямале 17 апреля: Потепление при юго-восточном ветре Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 17 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +2 градуса. Пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер юго-восточный 9 м/с.

В Ноябрьске +5 градусов. Ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое +1 градус, солнечно, без осадков. Юго-восточный ветер 7 м/с.

В Надыме +3 градуса. Пасмурно, но без осадков. Ветер юго-восточный 11 м/с.

В Губкинском +2 градуса, малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 8 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Муравленко +4 градуса, переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер юго-восточный 9 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, дожди. Ветер юго-восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU