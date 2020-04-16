16 Апр 2020 2020-04-16T23:00:08+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 апреля 2020 года составило 95 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 17 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 апреля составило 95. За минувшие сутки подтвердилось еще 22 теста на COVID-19.

В Ханымее при повторном обследовании более чем 300 контактных тесты у 10 из них вирус. Заболевание у большинства протекает в легкой форме, либо бессимптомно. Амбулаторно лечится только один пациент. Также 3 новых случая выявили в Надымском районе, 2 – в Салехарде, 5 – в Новом Уренгое.

57 пациентов проходят лечение в стационаре. 31 заболевший лечится дома. Состояние большинства пациентов в стационаре - удовлетворительное или средней тяжести, трое - в тяжелом состоянии, двое из них - на ИВЛ.

Два крупных очага – в посёлках Пангоды и Ханымей, обоих введён карантин. 8 очагов в ЯНАО приходятся на организованные коллективы, еще 8 – небольшие семейные очаги.

Все заболевшие в ЯНАО – граждане РФ. Только 8 случаев считаются завозными. Коронавирус обнаружен у 52 мужчин и у 42 женщин.

Болеют в основном те, кто продолжает работать, ходить в магазин и кому приходится контактировать с окружающими. На возрастную группу 30 – 60 лет приходится – 75 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU