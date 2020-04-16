Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 апреля 2020 года составило 95 человек
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 апреля составило 95. За минувшие сутки подтвердилось еще 22 теста на COVID-19.
В Ханымее при повторном обследовании более чем 300 контактных тесты у 10 из них вирус. Заболевание у большинства протекает в легкой форме, либо бессимптомно. Амбулаторно лечится только один пациент. Также 3 новых случая выявили в Надымском районе, 2 – в Салехарде, 5 – в Новом Уренгое.
57 пациентов проходят лечение в стационаре. 31 заболевший лечится дома. Состояние большинства пациентов в стационаре - удовлетворительное или средней тяжести, трое - в тяжелом состоянии, двое из них - на ИВЛ.
Два крупных очага – в посёлках Пангоды и Ханымей, обоих введён карантин. 8 очагов в ЯНАО приходятся на организованные коллективы, еще 8 – небольшие семейные очаги.
Все заболевшие в ЯНАО – граждане РФ. Только 8 случаев считаются завозными. Коронавирус обнаружен у 52 мужчин и у 42 женщин.
Болеют в основном те, кто продолжает работать, ходить в магазин и кому приходится контактировать с окружающими. На возрастную группу 30 – 60 лет приходится – 75 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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