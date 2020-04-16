В Лабытнанги мошенник пытался заработать на выдуманной трагедии
Жительница Лабытнанги, шокированная беспринципной дерзостью мошенника, обратилась в полицию за помощью. 43-летняя женщина рассказал, что в социальной сети кто-то от ее имени размещает ложную информацию.
11 апреля неизвестный взломал ее страницу в соцсети и от ее имени разместил сообщение о смерти близкого человека, а также выложил номер банковской карты с просьбой перевести деньги для организации похорон.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция устанавливает причастного к совершению данного противоправного деяния. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU