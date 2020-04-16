В Лабытнанги мошенник пытался заработать на выдуманной трагедии

16 Апр 2020 2020-04-16T16:31:33+03:00

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Жительница Лабытнанги, шокированная беспринципной дерзостью мошенника, обратилась в полицию за помощью. 43-летняя женщина рассказал, что в социальной сети кто-то от ее имени размещает ложную информацию.

11 апреля неизвестный взломал ее страницу в соцсети и от ее имени разместил сообщение о смерти близкого человека, а также выложил номер банковской карты с просьбой перевести деньги для организации похорон.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция устанавливает причастного к совершению данного противоправного деяния. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU