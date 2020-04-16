Ноябрьск приводят в порядок после зимы

16 Апр 2020 2020-04-16T16:09:18+03:00

В Ноябрьске наводят чистоту на улицах, готовясь к лету Фото: Администрация Ноябрьска

Генеральная уборка проходит на проезжей части и тротуарах

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В Ноябрьске наводят чистоту, готовясь к лету. Дорожные службы приступили к уборке песка, грязи и мусора, с проезжей части, обочин и тротуаров, сообщили в администрации города.

Как отметили в Дирекции муниципального заказа, подрядчик уже частично поменял на технике оборудование с зимнего на летнее. Генеральная уборка проезжей части 16 апреля проходит на улицах Шевченко и Советская.

Кроме того, чистят тротуары на улицах, рабочие моют ограждения, приводят после зимы в порядок остановочные комплексы. Также дорожники продолжают вывозить остатки снега.

Глава Ноябрьска Алексей Романов, выступив в ходе аппаратного совещания, акцентировал внимание ответственных служб на том, что необходимо в кратчайшие сроки привести в порядок улицы, тротуары, газоны и придомовые территории.

К слову, некоторые управляющие компании уже включились в работу и активно наводят чистоту возле своих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU