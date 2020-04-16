16 Апр 2020 2020-04-16T15:19:29+03:00

На Ямале распространяется фек о коронавирусе на Ен-Яхинском и Песцовом НГКМ Фото: Оперативный штаб ЯНАО

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В ямальском сегменте социальных сетей распространяется очередной фейк. В этот раз фотография изображает якобы официальный документ, в котором сообщается о выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Ен-Яхинского и Песцового нефтегазоконденсатных месторождениях. Оперативный штаб ЯНАО не подтверждает данную информацию.

Ранее сообщалось о фейковом рецепте профилактики COVID-19 от Леонида Рошаля. В рецепте говорилось, что надо есть чеснок по утрам, едва проснувшись, до еды. Знаменитый доктор опроверг эти «рекомендации».

ИСТОЧНИК KP.RU