16 Апр 2020 2020-04-16T14:34:30+03:00

В Ноябрьске трехлетний малыш опрокинул на себя горячую сковородку Фото: Ольга Крыльцова

Ребенку диагностировали ожоги первой и второй степени

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В Ноябрьске трёхлетний ребенок получил ожоги, опрокинув на себя сковородку. Это произошло 15 апреля, сообщает Ноябрьская станция скорой медицинской помощи.

Известно, что мама малыша на мгновенье отвлеклась, когда готовила. Этого хватило, чтобы ребенок дотянулся до плиты, неловко задев горячую сковородку. Упав на мальчика, она обожгла ногу, руку и спину.

Мать сразу вызвала скорую помощь. Пока ждала медиков, остужала ожоги холодной водой. Врачи оценивают состояние мальчика, как средней степени тяжести. Малышу диагностировали ожоги первой и второй степени, у него поражено 22 % тела.

ИСТОЧНИК KP.RU