В Красноселькупе мужчина, покалечивший себя, обматерил полицейского
В Красноселькупском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в оскорблении представителя власти. Инцидент произошел 9 января 2020 года.
До этого неадекватный грубиян ломился в двери обитателей общежития. Сообщение об этом поступило в полицию от жительницы. Она рассказал, что к ней и к ее соседям в двери стучит мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудник полиции доставил 49-летнего ранее неоднократно судимого мужчину в отделение. Там мужчина нанес себе телесные повреждения, тем самым он пытался выразить несогласие с законными действиями полиции.
Сотрудники скорой помощи вместе с правоохранителями доставили обвиняемого в больницу, где он в присутствии медперсонала принялся оскорблять полицейского в грубой непристойной форме.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся, дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU