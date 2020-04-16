2020-04-16T14:14:48+03:00
Происшествия

В Красноселькупе мужчина, покалечивший себя, обматерил полицейского

Позже ямалец признал свою вину и раскаялся
Анна Полякова
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В Красноселькупе мужчина, покалечивший себя, обматерил полицейского Фото: pixabay.comВ Красноселькупе мужчина, покалечивший себя, обматерил полицейского Фото: pixabay.com
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В Красноселькупском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в оскорблении представителя власти. Инцидент произошел 9 января 2020 года.

До этого неадекватный грубиян ломился в двери обитателей общежития. Сообщение об этом поступило в полицию от жительницы. Она рассказал, что к ней и к ее соседям в двери стучит мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудник полиции доставил 49-летнего ранее неоднократно судимого мужчину в отделение. Там мужчина нанес себе телесные повреждения, тем самым он пытался выразить несогласие с законными действиями полиции.

Сотрудники скорой помощи вместе с правоохранителями доставили обвиняемого в больницу, где он в присутствии медперсонала принялся оскорблять полицейского в грубой непристойной форме.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся, дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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