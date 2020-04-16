Пасхальные куличи в Салехарде освящают прямо в пекарнях
В преддверии Пасхи в городских магазинах Салехарда появляются куличи уже освященные куличи. В администрации ямальской столицы сообщили, что такое решение принято в связи с введённым на территории автономного округа режимом повышенной готовности и самоизоляции.
Представители Салехардской епархии совместно с предпринимателями города решили освящать праздничную выпечку в местах её изготовления. Таким образом, верующим лишний раз не придется покидать свои жилища и приходить в храм.
- Сегодня мы совершили обряд, чтобы верующие, соблюдающие режим самоизоляции, имели возможность купить в магазинах уже освящённые куличи, - комментирует настоятель храма святых апостолов Петра и Павла протоирей Алексей Мартынов.
Представители церкви в очередной раз призывают верующих не приходить в храм, а провести время с молитвой перед домашней иконой. А праздничную литургию можно будет посмотреть онлайн и на канале местного телевидения
ИСТОЧНИК KP.RU