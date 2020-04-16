Пасхальные куличи в Салехарде освящают прямо в пекарнях

16 Апр 2020 2020-04-16T13:26:48+03:00

Верующим лишний раз не придется покидать свои дома

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В преддверии Пасхи в городских магазинах Салехарда появляются куличи уже освященные куличи. В администрации ямальской столицы сообщили, что такое решение принято в связи с введённым на территории автономного округа режимом повышенной готовности и самоизоляции.

Представители Салехардской епархии совместно с предпринимателями города решили освящать праздничную выпечку в местах её изготовления. Таким образом, верующим лишний раз не придется покидать свои жилища и приходить в храм.

- Сегодня мы совершили обряд, чтобы верующие, соблюдающие режим самоизоляции, имели возможность купить в магазинах уже освящённые куличи, - комментирует настоятель храма святых апостолов Петра и Павла протоирей Алексей Мартынов.

Представители церкви в очередной раз призывают верующих не приходить в храм, а провести время с молитвой перед домашней иконой. А праздничную литургию можно будет посмотреть онлайн и на канале местного телевидения

ИСТОЧНИК KP.RU