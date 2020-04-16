2020-04-16T13:15:22+03:00
Происшествия

На Ямале мошенники наживаются на желающих купить маски

Новоуренгоец, поверивший аферисту, лишился 100 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале мошенники наживаются на желающих купить маски Фото: pixabay.comНа Ямале мошенники наживаются на желающих купить маски Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое мошенники в качестве наживки для выманивания денег выбрали дефицитные защитные маски. 45-летний мужчина попался на уловку афериста и лишился 100 тысяч рублей.

Когда доверчивый ямалец понял, что его обманули, обратился в полицию. 25 марта в дежурной части он рассказа, что на сайте нашел объявление о продаже медицинских масок. Лжепродавец вышел на связь и пояснил, что для доставки их необходимо оплатить полную стоимость покупки. Потерпевший перевел 100 тыс. рублей на указанный счет, после чего созвониться с продавцом больше не получилось. Товар до настоящего времени не доставлен.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудники полиции устанавливают причастного к совершению преступления. Виновному грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале распространяется фек о коронавирусе на Ен-Яхинском и Песцовом НГКМ
В Ноябрьске трехлетний малыш опрокинул на себя горячую сковородку
В Красноселькупе мужчина, покалечивший себя, обматерил полицейского
Пасхальные куличи в Салехарде освящают прямо в пекарнях
На Ямале мошенники наживаются на желающих купить маски
Салехардцы могут поучаствовать во флешмобе «Окна Пасхи»
Производители молочной продукции на Ямале перестраивают работу из-за пандемии
Новуренгоец, покусавший полицейского, ждет суда
Ямал вошел в число лидеров по количеству исследований на COVID-19
В Салехарде не будут «замораживать» стройплощадки во время пандемии
В Новом Уренгое судят мужчину за убийство сына
В Надыме многодетной матери отказали в маткапитале
В Аксарке оштрафовали владельца магазина за высокие цены на продукты
Прокуратура взялась за аварийный дом в Салехарде, на крыше которого играли дети
На Ямале увеличилось число ДТП по вине неопытных водителей
В Ноябрьске летом планируют благоустроить почти 180 дворов
Мошенники оформили на салехардца кредиты на 640 тысяч рублей
Погода на Ямале 16 апреля: солнечно и без осадков
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля 2020 года составило 95 человек
На Ямале богослужения на Пасху пройдут онлайн
Надымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков и продавцов