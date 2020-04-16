На Ямале мошенники наживаются на желающих купить маски

16 Апр 2020 2020-04-16T13:15:22+03:00

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В Новом Уренгое мошенники в качестве наживки для выманивания денег выбрали дефицитные защитные маски. 45-летний мужчина попался на уловку афериста и лишился 100 тысяч рублей.

Когда доверчивый ямалец понял, что его обманули, обратился в полицию. 25 марта в дежурной части он рассказа, что на сайте нашел объявление о продаже медицинских масок. Лжепродавец вышел на связь и пояснил, что для доставки их необходимо оплатить полную стоимость покупки. Потерпевший перевел 100 тыс. рублей на указанный счет, после чего созвониться с продавцом больше не получилось. Товар до настоящего времени не доставлен.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудники полиции устанавливают причастного к совершению преступления. Виновному грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU