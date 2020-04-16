2020-04-16T11:56:45+03:00
Общество

Салехардцы могут поучаствовать во флешмобе «Окна Пасхи»

Верующих призывают в пасхальную ночь остаться дома и зажечь свечу
Анна Полякова
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В Салехарде решили поддержать акцию «Окна Пасхи» Фото: pixabay.comВ Салехарде решили поддержать акцию «Окна Пасхи» Фото: pixabay.com
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В Салехарде поддержали акцию под названием «Окна Пасхи», инициатором которой стал православный журнал «Фома». Верующих призывают в пасхальную ночь остаться дома, зажечь свечу и поставить её на окно. Это позволит создать ощущение единства всех православных христиан. В условиях эпидемии, когда поход в храм таит в себе риск для здоровья, и самоизоляции, объявленной во всех городах России, свеча может стать особым символом.

По мнению председателя Ямало-Ненецкого регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Ольги Бесединой, поставив зажжённую свечу на подоконник, можно почувствовать себя частицей божьего мирозданья.

Напомним, Владыка Николай уже обращался к приходу с просьбой воздержаться от посещения храмов в период эпидемии и молиться дома. Как отмечают в епархии, праздничную снедь можно освятить дома самостоятельно с совершением определённых молитвословий, а праздничные богослужения будут транслировать. Он призвал совершать молитвы дома и не посещать храмы.

- В той ситуации, в которой все мы сегодня оказались, важно не потерять чувство единства, общности, праздника Воскресения Господня. Зажжённая на окне свеча в день Пасхи станет символом нашего христианского единения, - отметил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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