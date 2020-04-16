Производители молочной продукции на Ямале перестраивают работу из-за пандемии

16 Апр 2020 2020-04-16T11:09:30+03:00

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Ямальские предприятия, ориентированные на производство молочной продукции для соцобъектов, в последние недели перестраивают свою работу. Новые условия деятельности связаны с временным закрытием детских садов и школ.

Коррективы в работу внес животноводческий комплекс в с. Аксарка Приуральского района. Ещё в прошлом месяце в объекты соцсферы Салехарда ежедневно уходило около 800 литров цельного молока, а остальные 300 литров перерабатывались для розничной продажи в пастеризованное молоко, кефир, йогурт и творог.

Сегодня «социальные» поставки осуществляются в окружную больницу и детскую молочную кухню – около 200 литров молока в день. Остальное идёт на реализацию населению, плюс – сливочное масло, которое раньше предприятие могло себе позволить преимущественно во время школьных каникул.

Совхоз «Байдарацкий» в приуральском посёлке Белоярск обеспечивал молоком преимущественно детский сад и школу-интернат. Сейчас бутилированное молоко совхоз предоставляет для формирования школьных продуктовых наборов, в апреле на них уйдёт около тонны молока. Остальное – в продажу.

Сельскохозкомплекс «Ноябрьский» каждый день обеспечивал молоком 25 детсадов города, велись поставки сливочного масла в школьные и дошкольные учреждения. Сейчас тоже активно производит сливочное масло – на продажу его подготовлено около тонны. Предприятие также организовало бесплатную доставку своей продукции на дом ноябрянам – помимо молока доставляют еще и говядину, и свежую зелень с собственных теплиц.

Как рассказал начальник отдела развития сельского хозяйства департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых, ежегодно ямальские предприятия производят более 2 тыс. тонн молока. На это направление предусмотрена поддержка из окружного бюджета – в рамках государственной программы «Развитие АПК». Сегодня субсидии получают восемь организаций. С начала года они произвели более 600 тонн молока, что на 16% больше, чем в первом квартале прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU