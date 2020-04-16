Новуренгоец, покусавший полицейского, ждет суда
В Новом Уренгое перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому.
В праздничный день, 23 февраля, сотрудники полиции получили сообщение о том, что в районе гаражей очевидцы дорожно-транспортного происшествия задержали правонарушителя. Правоохранители прибыли на место вызова, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. 34-летний задержанный во время разбирательств порвал на полицейском китель и укусил его за обе руки.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и раскаялся. Его судьбу решит суд, куда направлено уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU