Новуренгоец, покусавший полицейского, ждет суда

16 Апр 2020 2020-04-16T10:41:37+03:00

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В Новом Уренгое перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому.

В праздничный день, 23 февраля, сотрудники полиции получили сообщение о том, что в районе гаражей очевидцы дорожно-транспортного происшествия задержали правонарушителя. Правоохранители прибыли на место вызова, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. 34-летний задержанный во время разбирательств порвал на полицейском китель и укусил его за обе руки.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и раскаялся. Его судьбу решит суд, куда направлено уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU