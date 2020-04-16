2020-04-16T10:33:19+03:00
Общество

Ямал вошел в число лидеров по количеству исследований на COVID-19

В регионе тестирование на коронавирусную инфекцию проводят 9 лабораторий
Анна Полякова
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Ямал вошел в число лидеров по количеству исследований на COVID-19 Фото: yanao.ruЯмал вошел в число лидеров по количеству исследований на COVID-19 Фото: yanao.ru
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Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из лидеров по количеству исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения. Рейтинг регионов с наибольшим количеством проведенных тестов опубликовал Роспотребнадзор России. Л

идирующие позиции в нем, по данным на 15 апреля, заняли Сахалинская область, Москва и ЯНАО. На Сахалине проведено 6417,68 тестов, в Москве – 3144,96, а на Ямале – 3112,25 тестов на 100 тысяч населения.

В регионе тестирование на коронавирусную инфекцию проводят 9 лабораторий. Четыре действуют на базе Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО, пять – в лечебных учреждениях. Есть возможность при необходимости подключить к тестированию еще 3 лаборатории в Лабытнанги, Губкинском и Тарко-Сале.

Как сообщили в Оперативной штабе ЯНАО, тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах РФ, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию лучшие показатели у Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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