16 Апр 2020 2020-04-16T10:33:19+03:00

Ямал вошел в число лидеров по количеству исследований на COVID-19 Фото: yanao.ru

Изменить размер текста: A A

Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из лидеров по количеству исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения. Рейтинг регионов с наибольшим количеством проведенных тестов опубликовал Роспотребнадзор России. Л

идирующие позиции в нем, по данным на 15 апреля, заняли Сахалинская область, Москва и ЯНАО. На Сахалине проведено 6417,68 тестов, в Москве – 3144,96, а на Ямале – 3112,25 тестов на 100 тысяч населения.

В регионе тестирование на коронавирусную инфекцию проводят 9 лабораторий. Четыре действуют на базе Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО, пять – в лечебных учреждениях. Есть возможность при необходимости подключить к тестированию еще 3 лаборатории в Лабытнанги, Губкинском и Тарко-Сале.

Как сообщили в Оперативной штабе ЯНАО, тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах РФ, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию лучшие показатели у Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU