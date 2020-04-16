В Салехарде не будут «замораживать» стройплощадки во время пандемии

16 Апр 2020 2020-04-16T09:42:38+03:00

В Салехарде не будут «замораживать» стройплощадки на период пандемии Фото: salekhard.org

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В Салехарде строительство жилых домов и социальных объектов продолжается и во время пандемии. При этом подрядчикам и застройщикам рекомендовано соблюдать несколько правил.

Работников на площадку доставляют на спецтранспорте. Обязательно организовать на объекте место для обеда. После проводить дезинфекцию. Необходим ежедневный медицинский осмотр. В общежитиях и строительных городках обеспечить дополнительную санобработку.

Глава Салехарда Алексей Титовский в своём аккаунте в Instagram поблагодарил сотрудников строительных организаций за труд в сложный для всех период.

Он отметил, что сегодня в Салехарде продолжается возведение трёх детсадов на 240 мест каждый: в микрорайоне Восточный, на улице Игарская и на проспекте Молодёжи.

Началось строительство школы на 800 мест в микрорайоне Обдорский, где запланировано ещё одно учебное заведение на 1275 мест. Это будет крупнейший жилой район и масштабная стройка для Салехарда. Там запланировано 8 многоквартирных домов для 5,5 тысяч семей окружной столицы.

В 2020 году в Салехарде планируется ввести в эксплуатацию 16,5 тысяч квадратных метров жилья. Из ветхого и аварийного фонда планируется расселить 15 домов, это примерно 90 салехардских семей. В первом квартале этого года полностью освобождены три аварийных дома и переселены 47 семей.

В ближайшие 5 лет в столице Ямала планируется построить более 440 тысяч кв. м жилья, из них под переселение пойдёт 300 тыс. кв. м. Это позволит значительно увеличить темпы переселения из аварийного жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU