В Новом Уренгое судят мужчину за убийство сына
В Новом Уренгое ждет суда пенсионер, обвиняемый в убийстве сына. Расследование уголовного дела завершено.
По данным следствия, кровавую расправу новоуренгоец учинил ночью 12 марта 2020 года. 67-летний ямалец выпивал со своим взрослым сыном. Когда между мужчинами возник конфликт, отец в ярости схватил кухонный нож. Он ранил им сына в грудь и руку. 44-летний мужчина скончался на месте происшествия.
- В ходе предварительного следствия установлена причастность мужчины к совершенному преступлению, собрано достаточно доказательств, подтверждающих его вину, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.
После утверждения обвинительного заключения дело ушло в суд
ИСТОЧНИК KP.RU