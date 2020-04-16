2020-04-16T09:01:47+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое судят мужчину за убийство сына

Пенсионер в качестве аргумента в споре применил кухонный нож
Анна Полякова
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В Новом Уренгое судят мужчину за убийство сынаВ Новом Уренгое судят мужчину за убийство сынаФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое ждет суда пенсионер, обвиняемый в убийстве сына. Расследование уголовного дела завершено.

По данным следствия, кровавую расправу новоуренгоец учинил ночью 12 марта 2020 года. 67-летний ямалец выпивал со своим взрослым сыном. Когда между мужчинами возник конфликт, отец в ярости схватил кухонный нож. Он ранил им сына в грудь и руку. 44-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- В ходе предварительного следствия установлена причастность мужчины к совершенному преступлению, собрано достаточно доказательств, подтверждающих его вину, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

После утверждения обвинительного заключения дело ушло в суд

ИСТОЧНИК KP.RU

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