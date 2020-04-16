В Надыме многодетной матери отказали в маткапитале

16 Апр 2020 2020-04-16T08:53:17+03:00

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Надымская прокуратура встала на защиту многодетной матери, которая не могла получить семейный капитал. Женщина обратилась в надзорное ведомство за помощью. По ее словам, ей необоснованно отказали в выдаче свидетельства на маткапитал.

Выяснилось, что надымчанка имеет на иждивении трех малолетних детей. В январе 2020 года направила заявление в Управление социальных программ администрации муниципального образования Надымский район о выдаче свидетельства на выплату.

Однако многодетной матери отказали в выдаче свидетельства, обосновав это непроживанием в автономном округе в течение 5 лет. Между тем, установлено, что заявительница с 2006 года проживает на территории Надыма, в указанное время осуществляла трудовую деятельность в различных организациях района. Ее малолетняя дочь с 2011 года посещает образовательные учреждения этого же города.

В результате прокурор в интересах несовершеннолетних детей предъявил в суд исковое заявление о защите их прав. В итоге на Управление социальных программ администрации возложена обязанность по выдаче свидетельства в связи с рождением третьего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU