Прокуратура занялась деревяшкой, по крыше которой гуляли дети

16 Апр 2020 2020-04-16T07:51:16+03:00

В Салехарде дети выбрали для развлечения крышу заброшенного дома Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.com

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Прокуратура Салехарда провела проверку после публикации в СМИ сообщения об играх детей на крыше заброшенного деревянного дома.

Представители власти тогда не пропустили скандальную ситуацию, прокомментировав сообщение тем, что с момента расселения жилого многоквартирного дома и до момента его сноса, ответственность за его содержание несет управляющая компания.

В результате ведомство установило, что на территории муниципального образования действительно имеется такой объект. Многоквартирный жилой дом № 2а по ул. С. Лазо создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетним, которые в отсутствие контроля родителей беспрепятственно проникают на территорию аварийного объекта.

Данный жилой дом еще в 2016 году признан аварийным и подлежащим сносу. Однако демонтаж дома не произведён. Муниципальный контракт должностные лица по сносу аварийного объекта не заключили, мер по ограничению доступа в аварийный объект не принято.

Прокуратура города в адрес главы Салехарда внесла представление об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU