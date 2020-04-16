16 Апр 2020 2020-04-16T08:31:42+03:00

В Аксарке оштрафовали владельца магазина за высокие цены на продукты Фото: правительство ЯНАО

Некоторые товары были дороже допустимого в два раза

Изменить размер текста: A A

В селе Аксарка Приуральского района привлекли к административной ответственности индивидуального предпринимателя за высокие цены на продукты.

Прокуратура проверила ценообразование в магазине «Софья». В результате выяснилось, что завышены предельные торговые надбавки к оптово-отпускным ценам на продовольственные товары. Так, например, соль поваренная пищевая стала дороже допустимой границы на 39,08%, чай черный байховый торгового наименования «Лисма» - на 50,85% и «Шах Голд» - на 15,7%.

Тогда прокурор в отношении индивидуального предпринимателя возбудил административное дело по статье о завышении регулируемых государством цен на продукцию. В итоге виновного ИП оштрафовали на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU