2020-04-16T08:31:42+03:00
Происшествия

В Аксарке оштрафовали владельца магазина за высокие цены на продукты

Некоторые товары были дороже допустимого в два раза
Анна Полякова
Поделиться:
В Аксарке оштрафовали владельца магазина за высокие цены на продукты Фото: правительство ЯНАОВ Аксарке оштрафовали владельца магазина за высокие цены на продукты Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В селе Аксарка Приуральского района привлекли к административной ответственности индивидуального предпринимателя за высокие цены на продукты.

Прокуратура проверила ценообразование в магазине «Софья». В результате выяснилось, что завышены предельные торговые надбавки к оптово-отпускным ценам на продовольственные товары. Так, например, соль поваренная пищевая стала дороже допустимой границы на 39,08%, чай черный байховый торгового наименования «Лисма» - на 50,85% и «Шах Голд» - на 15,7%.

Тогда прокурор в отношении индивидуального предпринимателя возбудил административное дело по статье о завышении регулируемых государством цен на продукцию. В итоге виновного ИП оштрафовали на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новуренгоец, покусавший полицейского, ждет суда
Ямал вошел в число лидеров по количеству исследований на COVID-19
В Салехарде не будут «замораживать» стройплощадки во время пандемии
В Новом Уренгое судят мужчину за убийство сына
В Надыме многодетной матери отказали в маткапитале
В Аксарке оштрафовали владельца магазина за высокие цены на продукты
Прокуратура взялась за аварийный дом в Салехарде, на крыше которого играли дети
На Ямале увеличилось число ДТП по вине неопытных водителей
В Ноябрьске летом планируют благоустроить почти 180 дворов
Мошенники оформили на салехардца кредиты на 640 тысяч рублей
Погода на Ямале 16 апреля: солнечно и без осадков
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля 2020 года составило 95 человек
На Ямале богослужения на Пасху пройдут онлайн
Надымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков и продавцов