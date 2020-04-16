2020-04-16T07:20:53+03:00
Происшествия

На Ямале увеличилось число ДТП по вине неопытных водителей

Из-за отсутствия навыков молодых автомобилистов пострадали 9 человек
Анна Полякова
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На Ямале увеличилось число ДТП по вине молодых водителей Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа Ямале увеличилось число ДТП по вине молодых водителей Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На Ямале с начала 2020 года в несколько раз увеличилось число пострадавших в авариях, произошедших по вине водителей-новичков. Их стаж управления был менее двух лет.

В Госавтоинспекции подсчитали, что с начала 2020 года такие водители стали участниками 142 дорожно-транспортных происшествий. Недостаточный опыт и отсутствие должных навыков у начинающих водителей способствовали совершению 5 ДТП, в результате которых получили травмы 9 человек.

Региональное ведомство обращает внимание водителей, которые недавно стали автолюбителями, на то, что транспортное средство – источник повышенной опасности. Во время движения следует воздержаться от резких ускорений, торможений и перестроений. При сложных, неблагоприятных погодных условиях, а также при гололеде лучше отказаться от поездки. А отправляясь на длительные расстояния следует регулярно делать остановки для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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