В Ноябрьске летом планируют благоустроить почти 180 дворов

16 Апр 2020 2020-04-16T07:00:11+03:00

Уже определены подрядные организации и заключены соглашения с управляющими организациями и ТСЖ.

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Преобразование придомовых пространств в Ноябрьске продолжается третий год. В рамках программы «Комфортная городская среда» в городе в предыдущие сезоны благоустроено более 170 дворов. Отремонтированы проезды, появилось освещение, лавочки и урны.

Администрация города сообщает, что в этом году муниципалитет планирует нарастить темпы и выполнить аналогичные работы почти в 180 дворах. Как отметили в управлении ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации города, подготовительный этап выполнен полностью.

Отобраны дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2020 году и сформирован их адресный перечень. Список опубликован на официальных ресурсах администрации города в интернете. Уже определены подрядные организации и заключены соглашения с управляющими организациями и ТСЖ.

Также в управлении рассказали, в каких микрорайонах города появятся многофункциональные детские площадки. Проектно-сметная документация, включающая в себя виды работ, их объемы и стоимость, подготовлена и прошла государственную экспертизу. Большие комплексные площадки обустроят в районе д. 21 по улице Дзержинского и по проспекту Мира, в районе домов №№ 30, 32, 34.

ИСТОЧНИК KP.RU