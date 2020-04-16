2020-04-16T06:25:05+03:00
Происшествия

Мошенники оформили на салехардца кредиты на 640 тысяч рублей

Мужчина верил, что разговаривает с сотрудниками банка
Анна Полякова
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Салехардец по указке мошенника лишил себя 640 тысяч рублейСалехардец по указке мошенника лишил себя 640 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Мошенники обманным путем похитили у жителя Салехарда 640 тысяч рублей. Когда 49-летний мужчина понял это, обратился в полицию.

В дежурной части 10 апреля ямалец рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка. Аферист сообщил, что в разных банках на горожанина оформлены кредиты, которые нужно обналичить в банкомате и перевести денежные средства на другие счета. Мошенники сами указывали ему, что нужно делать.

После телефонного разговора салехардец проверил свои счета и обнаружил, что оформил на себя два кредита, денежные средства от которых перевел на счет злоумышленников. Вместе с тем на эти счета он также перевел личные денежные средства, которые по совету мошенников нужно было обезопасить.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция окружной столицы советует в сомнительных ситуациях самим обращаться за консультацией к специалистам банковских учреждений, а не слушать рекомендации по телефону неизвестных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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