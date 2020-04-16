16 Апр 2020 2020-04-16T05:16:35+03:00

Погода на Ямале 16 апреля: солнечно и без осадков Фото: Анна Полякова

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В четверг, 16 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -2 градуса. Солнечно, без осадков. Ветер восточный 7 м/с.

В Ноябрьске +1 градус. Ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое -2 градуса, солнечно, без осадков. Северо-восточный ветер 7 м/с.

В Надыме около ноля градусов. Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 5 м/с.

В Губкинском 0 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Тарко-Сале 0 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Муравленко +1 градус, солнечно. День пройдет без осадков. Ветер восточный 9 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU