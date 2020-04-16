Погода на Ямале 16 апреля: солнечно и без осадков
В четверг, 16 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -2 градуса. Солнечно, без осадков. Ветер восточный 7 м/с.
В Ноябрьске +1 градус. Ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 6 м/с.
В Новом Уренгое -2 градуса, солнечно, без осадков. Северо-восточный ветер 7 м/с.
В Надыме около ноля градусов. Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 5 м/с.
В Губкинском 0 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с.
В Тарко-Сале 0 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 5 м/с.
В Муравленко +1 градус, солнечно. День пройдет без осадков. Ветер восточный 9 м/с.
В Лабытнанги -3 градуса, солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU