Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля 2020 года составило 95 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T23:00:08+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля 2020 года составило 95 Фото: правительство ЯНАО

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля составило 95. Поздно вечером 15 апреля о новых случаях COVID-19 рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В видеообращении к землякам он заявил, что к 73 подтвержденным случаям прибавились еще 22. Повторные анализы этих людей дали положительный результат. Подавляющее большинство - были в контакте с ранее выявленными больными и находились на изоляции под наблюдением врачей.

За день до этого, напомним, 6 случаев выявили в Ханымее, 1 - на месторождениях Пуровского района.

У большинства пациентов состояние не вызывает на сегодняшний день опасений. Госпитализировано чуть больше половины, остальные лечатся дома. У них инфекция протекает в легкой форме.

Пятеро вернулись домой – это жители Нового Уренгоя и Надымского района. Один пациент за время пандемии умер в Надымской ЦРБ.

Все случаи внебольничных пневмоний обязательно обследуются на COVID-19.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 15.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU