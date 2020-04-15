Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля 2020 года составило 95 человек
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля составило 95. Поздно вечером 15 апреля о новых случаях COVID-19 рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
В видеообращении к землякам он заявил, что к 73 подтвержденным случаям прибавились еще 22. Повторные анализы этих людей дали положительный результат. Подавляющее большинство - были в контакте с ранее выявленными больными и находились на изоляции под наблюдением врачей.
За день до этого, напомним, 6 случаев выявили в Ханымее, 1 - на месторождениях Пуровского района.
У большинства пациентов состояние не вызывает на сегодняшний день опасений. Госпитализировано чуть больше половины, остальные лечатся дома. У них инфекция протекает в легкой форме.
Пятеро вернулись домой – это жители Нового Уренгоя и Надымского района. Один пациент за время пандемии умер в Надымской ЦРБ.
Все случаи внебольничных пневмоний обязательно обследуются на COVID-19.
О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 15.04.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU
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