На Ямале богослужения на Пасху пройдут онлайн

15 Апр 2020 2020-04-15T18:48:31+03:00

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Богослужения на Пасху на Ямале из-за пандемии коронавируса пройдут в новом режиме. Посетить церкви можно будет только в режиме онлайн.

Прихожане будут молиться дома, а священники - в пустых храмах, из которых будет вестись онлайн-служба. Трансляцию проведут Богоявленский храм Нового Уренгоя и Обдорский острог в Салехарде.

Иерей Салехардской епархии РПЦ Сергий Кузнецов советует не забыть зажечь свечу дома.

- Даже если человек включил онлайн-трансляцию, нужно молиться не у экрана, у иконы, - говорит он.

Для освящения куличей и яиц прихожан просят не приходить в храмы. Этот обряд можно провести дома, пропев тропарь, известный всем верующим.

Настоятели пресекают скопление людей в помещении в соответствии с правилами режима самоизоляции, который действует на Ямале. На воротах каждой церкви висит табличка о карантине. Если в храме окажутся одновременно более 50 человек, настоятелю выпишут штраф, в случае заболевания прихожанина коронавирусом и гибели от инфекции священнослужителю грозит уголовная ответственность, передает Муксун.FM.

ИСТОЧНИК KP.RU