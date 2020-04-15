2020-04-15T16:06:13+03:00
Общество

Надымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков и продавцов

Часть средств защиты уже раздали тем, кто находится на передовой в борьбе с вирусом
Анна Полякова
Поделиться:
Надымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков Фото: yanao.ruНадымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Надыме представители некоммерческой организации «Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица» решили сшить защитные маски для тех, кто сегодня находится на передовой в борьбе с коронавирусом.

Им активно помогают дети, которые уже умеют шить, а также сами надымчане – горожане предоставляют ткань и резинки. За период изоляции было изготовлено более 500 масок, часть из них передана врачам, сотрудникам автотранспортного предприятия и торговых точек. Организация предложила свою помощь и ямальским волонтёрам – медикам. 16 апреля 100 масок она передаст в Салехард.

50 семей Надыма, участники «Светлые Лица», - это люди с активной жизненной позицией. Они реализуют инициативы, направленные на достижение социальных, культурных, образовательных и благотворительных решений в Надымском районе и ЯНАО.

Участники Фонда являются неоднократными победителями районных и окружных конкурсов по предоставлению субсидий и грантов на реализацию социально значимых проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале богослужения на Пасху пройдут онлайн
Надымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков и продавцов
«Северяне против коронавируса»: за 2 дня поступило более тысячи заявок
На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» понижается тоннаж
На Ямале продолжается карантин в двух посёлках
Ноябряне угостили сотрудников скорой помощи пловом и выпечкой
В поезде «Москва – Новый Уренгой» задержали двоих наркокурьеров
Три пожара на Ямале в 2020 году произошли из-за детской шалости
Неизвестный новуренгоец создал на 3-d принтере защитные экраны для медиков
В Губкинском пьяная женщина запинала полицейского
Ямальские общественники и казаки шьют маски для врачей
В Уренгое мужчина с пистолетом требовал администратора магазина
На Ямале 20 спасателей искали в тумане покалечившегося снегоходчика
Учёные исследовали заброшенные пахотные земли на Ямале
Сертификат на маткапитал на Ямале оформят автоматически
В Салехарде на Пасху пенсионерам бесплатно раздадут куличи
Вахтовиков с якуткого месторождения с подозрением на COVID-19 доставили в Ноябрьск
В Новом Уренгое пострадал водитель внедорожника, врезавшегося в забор
В Салехарде озвучили версию криминальной смерти мужчины и женщины
В Ноябрьске за самоизолированными следят с помощью видеокамер
Погода на Ямале 15 апреля: солнечно, без осадков
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля 2020 года составило 73