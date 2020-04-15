Надымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков и продавцов

15 Апр 2020 2020-04-15T16:06:13+03:00

Часть средств защиты уже раздали тем, кто находится на передовой в борьбе с вирусом

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В Надыме представители некоммерческой организации «Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица» решили сшить защитные маски для тех, кто сегодня находится на передовой в борьбе с коронавирусом.

Им активно помогают дети, которые уже умеют шить, а также сами надымчане – горожане предоставляют ткань и резинки. За период изоляции было изготовлено более 500 масок, часть из них передана врачам, сотрудникам автотранспортного предприятия и торговых точек. Организация предложила свою помощь и ямальским волонтёрам – медикам. 16 апреля 100 масок она передаст в Салехард.

50 семей Надыма, участники «Светлые Лица», - это люди с активной жизненной позицией. Они реализуют инициативы, направленные на достижение социальных, культурных, образовательных и благотворительных решений в Надымском районе и ЯНАО.

Участники Фонда являются неоднократными победителями районных и окружных конкурсов по предоставлению субсидий и грантов на реализацию социально значимых проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU