«Северяне против коронавируса»: за 2 дня поступило более тысячи заявок

15 Апр 2020 2020-04-15T15:42:58+03:00

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На Ямале в рамках социальной акции «Северяне против коронавируса» собирают заявки от жителей региона, нуждающихся в помощи во время пандемии.

За два дня более тысячи жителей округа, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обратились на портал акции. Больше всего заявок поступило от жителей Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

В рамках акции волонтеры не просто доставляют продукты и лекарства нуждающимся в помощи, но и собирают продуктовые наборы, и товары первой необходимости за счет участников акции. Все эти товары для получателей будут бесплатными.

Кроме этого, участники акции оплатят подключение к сети Интернет малообеспеченные семьи, в которых дети учатся в школе и внесут абонентскую плату за 2 месяца, чтобы образовательный процесс не прерывался ни у одного школьника до конца учебного года.

Социальная акция также направлена на помощь ямальским предпринимателям. Закуп продуктовых наборов и заказы обедов для медиков, в первую очередь, будут осуществляться у предприятий партнеров социального проекта «Забота». Тем самым, в условиях вынужденных ограничений, индивидуальные предприниматели и малый бизнес будут обеспечены работой, передает Муксун FM.

ИСТОЧНИК KP.RU