На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» понижается тоннаж

15 Апр 2020 2020-04-15T15:01:55+03:00

Новые условия для проезда будут действовать с 00.00 часов 18 апреля

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На ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги с 00.00 часов 18 апреля начнут действовать новые условия проезда. Грузоподъемность сезонной трассы понижается, сообщили в Дорожной дирекции ЯНАО.

Движение будет разрешено для колёсных транспортных средств массой до 20 тонн, для гусеничных – до 35 тонн. Сейчас проезд по переправе разрешён для колёсных транспортных средств массой до 30 тонн, а для гусеничных до 45 тонн.

На зимних автомобильных дорогах условия не изменились. По сезонной трассе «Коротчаево – Красноселькуп» движение открыто только для полноприводных транспортных средств: с 08.00 до 20:00 не тяжелее 3,5 тонн. Ночью разрешается проезд для машин общей массой до 20 тонн.

По участку зимника «Лабытнанги – Мужи» движение разрешено только для полноприводных транспортных средств массой до 30 тонн. Участок «Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)» закрыт до следующего сезона.

Движение по автозимнику «Салехард – Надым» закрыто. Зимник «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» так и не открылся в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU