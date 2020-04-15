2020-04-15T15:01:31+03:00
Общество

На Ямале продолжается карантин в двух посёлках

В Пангодах и Ханымее жителям нельзя покидать свои дома
Анна Полякова
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На Ямале продолжается карантин в двух посёлках Фото: Администрация Пуровского районаНа Ямале продолжается карантин в двух посёлках Фото: Администрация Пуровского района
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На Ямале продолжается карантин в двух посёлках – Пангоды и Ханымей. В Пангодах Надымского района режим был объявлен 2 апреля. К этому дню зафиксировано 24 случая заболевания, вдвое успешно прошли лечение и выписались из стационара. В Ханымее Пуровского района карантин длится с 5 апреля. На сегодняшний день в посёлке подтверждены 15 случаев коронавируса. Круг их контактов установлен, у каждого взяты анализы.

В подъездах, где проживают люди, которые контактировали с заболевшими, установлены камеры наблюдения с режимом видеоаналитики. Данные с камер передаются сотрудникам полиции. В администрации Ханымея отмечают, что несколько случаев нарушения карантина все же зафиксировано - семерым жителям выписаны штрафы.

В администрации Надымского района отмечают, все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Ситуация в посёлке Пангоды стабильная, случаев нарушения карантина не зафиксировано. В населенных пунктах проводится дезинфекция улиц, дворов, детских площадок, мест общего пользования, магазинов, аптек и зданий соцучреждений. Подъезды жилых домов дезинфицируют раз в два дня.

Для командированных в посёлок на время карантина врачей, полицейских, сотрудников Роспотребнадзора организованы места проживания со всем необходимым. Все они бесплатно обеспечиваются трёхразовым горячим питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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