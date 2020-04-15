2020-04-15T13:31:19+03:00
Общество

Ноябряне угостили сотрудников скорой помощи пловом и выпечкой

Доброе внимание подняло настроение медиков
Анна Полякова
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Ноябряне угостили сотрудников скорой помощи пловом и выпечкой Фото: ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ССМП"Ноябряне угостили сотрудников скорой помощи пловом и выпечкой Фото: ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ССМП"
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Имам-хатыб города Ноябрьск, Мухаммад хазрат вместе с представителями мусульманского сообщества города, угостили сотрудников ССМП ароматным пловом и свежевыпеченными лепешками.

Как пояснили в администрации города, соборную мечеть и станцию скорой медицинской помощи связывают давние тесные отношения в деле профилактики экстренных состояний, обучению действий людей в таких ситуациях.

Как отметил главный врач ССМП виктор Гордиенко, в нынешних условиях, сотрудникам медорганизации очень важно проявление доброго внимания. Оно поднимает настроение и дает силы работать дальше.

Ранее сообщалось, что в Салехарде на Пасху пенсионерам бесплатно раздадут куличи. Идея благотворительной акции принадлежит хозяйке студии кондитерской студии Анастасии Голубцовой. Координатами одиноких бабушек и дедушек поделились волонтёры и жители города по её запросу в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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