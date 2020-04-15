2020-04-15T13:11:16+03:00
Происшествия

В поезде «Москва – Новый Уренгой» задержали двоих наркокурьеров

Москвичи пытались сбыть зелье на Ямале
Анна Полякова
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В поезде «Москва – Новый Уренгой» задержали двоих наркокурьеров Фото: УТ МВД России по УрФОВ поезде «Москва – Новый Уренгой» задержали двоих наркокурьеров Фото: УТ МВД России по УрФО
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В Новом Уренгое ждут суда двое москвичей, перевозившие наркотики. Их задержали конце прошлого года во время оперативно-профилактического мероприятия «Курьер».

22-летние уроженцы Московской области везли в газовую столицу в пассажирском поезде «Москва – Новый Уренгой» наркотическое средство в крупном размере.

При личном досмотра у одного из них в нагрудном кармане куртки были обнаружены три свертка, обмотанные черной изоляционной лентой, внутри которых находились комкообразные и кристаллоборазные вещества.

Экспертиза показала, что в упаковках гашиш (144, 142 грамма) и синтетическое наркотическое средство (13,953 грамма). Злоумышленники намеревались сбыть зелье на территории Нового Уренгоя, однако реализации их планов помешали транспортные полицейские. Один из парней, как позже было установлено, ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков, сообщает УТ МВД России по УрФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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