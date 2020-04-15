2020-04-15T11:24:52+03:00
Происшествия

Три пожара на Ямале в 2020 году произошли из-за детской шалости

Каждый из них мог привести к трагическим последствиям
Анна Полякова
Поделиться:
Три пожара на Ямале в 2020 году произошли из-за детской шалости Фото: 89.mchs.gov.ruТри пожара на Ямале в 2020 году произошли из-за детской шалости Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

На Ямале в первом квартале 2020 года произошло 3 пожара по причине детской шалости. Как отметили в ГУ МЧС России по ЯНАО, возможно, цифра и небольшая, но каждый из этих пожаров мог привести к трагическим последствиям.

Как показывает практика, часто такие ситуации возникают из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад.

Специалисты утверждают, что в возрасте от 3 до 7 лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Проявить самостоятельность малышам особенно хочется, когда они остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок в это время не решит поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу и не устроить костер, который он видел в лесу.

Статистика показывает, что там, где детям об опасности шалости с огнем, возникновение пожаров по этой причине сводится к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Северяне против коронавируса» за 2 дня собрали более тысячи заявок
На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» понижается тоннаж
На Ямале продолжается карантин в двух посёлках
Ноябряне угостили сотрудников скорой помощи пловом и выпечкой
В поезде «Москва – Новый Уренгой» задержали двоих наркокурьеров
Три пожара на Ямале в 2020 году произошли из-за детской шалости
Неизвестный новуренгоец создал на 3-d принтере защитные экраны для медиков
В Губкинском пьяная женщина запинала полицейского
Ямальские общественники и казаки шьют маски для врачей
В Уренгое мужчина с пистолетом требовал администратора магазина
На Ямале 20 спасателей искали в тумане покалечившегося снегоходчика
Учёные исследовали заброшенные пахотные земли на Ямале
Сертификат на маткапитал на Ямале оформят автоматически
В Салехарде на Пасху пенсионерам бесплатно раздадут куличи
Вахтовиков с якуткого месторождения с подозрением на COVID-19 доставили в Ноябрьск
В Новом Уренгое пострадал водитель внедорожника, врезавшегося в забор
В Салехарде озвучили версию криминальной смерти мужчины и женщины
В Ноябрьске за самоизолированными следят с помощью видеокамер
Погода на Ямале 15 апреля: солнечно, без осадков
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля 2020 года составило 73