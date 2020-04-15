Три пожара на Ямале в 2020 году произошли из-за детской шалости

15 Апр 2020 2020-04-15T11:24:52+03:00

Каждый из них мог привести к трагическим последствиям

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На Ямале в первом квартале 2020 года произошло 3 пожара по причине детской шалости. Как отметили в ГУ МЧС России по ЯНАО, возможно, цифра и небольшая, но каждый из этих пожаров мог привести к трагическим последствиям.

Как показывает практика, часто такие ситуации возникают из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад.

Специалисты утверждают, что в возрасте от 3 до 7 лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Проявить самостоятельность малышам особенно хочется, когда они остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок в это время не решит поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу и не устроить костер, который он видел в лесу.

Статистика показывает, что там, где детям об опасности шалости с огнем, возникновение пожаров по этой причине сводится к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU