2020-04-15T11:08:22+03:00
Общество

Неизвестный новуренгоец создал на 3-d принтере защитные экраны для медиков

Медработники выразили благодарность благотворителю [видео]
Анна Полякова
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Неизвестный новуренгоец сделал на 3-d принтере защитные экраны для медиков Фото: администрация Нового Уренгоя vk.comНеизвестный новуренгоец сделал на 3-d принтере защитные экраны для медиков Фото: администрация Нового Уренгоя vk.com
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Житель Нового Уренгоя Николай сделал на 3-d принтере 29 защитных экранов для сотрудников инфекционного отделения новоуренгойской городской центральной больницы.

Медработники выразили благодарность благотворителю, который захотел остаться неизвестным. Заведующая инфекционным отделением Новоуренгойской ЦГБ Ирина Чайковская рассказала, что пришел молодей человек, сказал, что зовут его Николай.

- Был в маске, поэтому мы даже его лица не видели. Сделал 29 защитных экранов, которые можно надевать поверх очков и респиратора для дополнительной защиты от аэрозолей, жидкостей. Мы ему очень благодарны, потому что во всех импортных источниках мы видели нечто подобное, теперь это есть и у нас, - рассказала завотделением.

Фото: администрация Нового Уренгоя vk.com

Фото: администрация Нового Уренгоя vk.com

Медики отметили, что экраны очень удобные, легкие, не давят. Одновременно врачи напоминают, что лучший способ борьбы с пандемией – самоизоляция. Они еще раз обратились в жителям города с просьбой оставаться дома.

Неизвестный новуренгоец сделал на 3-d принтере защитные экраны для медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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