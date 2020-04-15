2020-04-15T10:07:07+03:00
Происшествия

В Губкинском пьяная женщина запинала полицейского

Дебоширка признала свою вину и раскаялась
Анна Полякова
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В Губкинском пьяная женщина запинала полицейского Фото: pixabay.comВ Губкинском пьяная женщина запинала полицейского Фото: pixabay.com
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В Губкинском судят 28-летнюю женщину за применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел ночью 18 марта, когда жильцы дома обратились в полицию с жалобой на дебоширку.

Сообщалось, что в непосредственной близости от подъезда находится неадекватная женщина, мешающая их отдыху. Полицейские потребовали угомониться пьяную северянку. Однако та ответила агрессией, не менее пяти раз пнув полицейского.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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