2020-04-15T09:57:55+03:00
Общество

Ямальские общественники и казаки шьют маски для врачей

Волонтёры помогают в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, памяток населению
Анна Полякова
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Ямальские общественники и казаки шьют маски для врачей Фото: yanao.ruЯмальские общественники и казаки шьют маски для врачей Фото: yanao.ru
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Центр развития внешних связей ЯНАО шьет для врачей защитные маски и комбинезоны. Ежедневно учреждение передаёт в медицинские организации порядка 500 штук масок. На сегодняшний день изготовлено 10 комбинезонов из запланированных 83.

Вклад в противодействие распространения коронавирусной инфекции вносят и ямальские казаки. Салехардские мастерицы из женского казачьего клуба «Любавушка» изготовили более полутора тысяч масок для волонтёров, сотрудников ОМВД и МЧС.

Казаки Салехарда, Губкинского и Пуровского района обеспечивают совместные с правоохранительными органами патрулирования блокпостов, улиц, торговых точек и общественных мест. В работе народных дружин участвуют более 50 представителей казачества. 15 волонтёров из числа казаков задействованы в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, памяток населению.

Для ямальцев, остающихся за рубежом и не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию продолжает работу «горячая линия». Представители департамента внешних связей ежедневно оказывают консультационную помощь им и их родственникам, держат связь с ситуационным центром МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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