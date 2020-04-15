2020-04-15T09:31:10+03:00
Происшествия

В Уренгое мужчина с пистолетом требовал администратора магазина

На хулигана завели уголовное дело
Анна Полякова
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В Уренгое мужчина с пистолетом требовал администратора магазина Фото: pixabay.comВ Уренгое мужчина с пистолетом требовал администратора магазина Фото: pixabay.com
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В Уренгое Пуровского района завели уголовное дело о хулиганстве на 53-летнего местного жителя. Вечером 3 апреля он пришел с пистолетом в один из сетевых магазинов и требовал представителя администрации торгового заведения.

Полицейские задержали мужчину с пневматическим оружием. Им оказался пьяный ранее не судимый горожанин.

Как пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, демонстрируя в общественном месте оружие, уренгоец грубо нарушил общественный порядок, а также спокойствие граждан, находившихся в магазине. Что заставило его это сделать – не уточняется.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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