2020-04-15T09:20:32+03:00
Происшествия

На Ямале 20 спасателей искали в тумане покалечившегося снегоходчика

Пострадавший мужчина не мог определить своего местонахождения
Анна Полякова
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На Ямале 20 спасателей искали в тумане покалечившегося снегоходчика Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале 20 спасателей искали в тумане покалечившегося снегоходчика Фото: 89.mchs.gov.ru
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Три часа ямальские спасатели искали в тумане водителя снегохода, попавшего в ДТП под Новым Уренгоем. Ранним утром 13 апреля поступил сигнал о помощи. При подъёме на крутой берег реки снегоход свалился и несколько раз перевернулся, в результате водитель получил сильные ушибы, сам передвигаться он не мог. Ко всему прочему он очень быстро начал замерзать.

- Человек умолял, сразу стало понятно, что он находился в стрессовом состоянии, - сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Тут же был поднят личный состав части, создан оперативный штаб проведения поисково-спасательных работ. Сложность заключалась в том, пострадавший мужчина не мог определить своего местонахождения. Он сказал, только что видел вдали буровую вышку, и сам он находился на берегу одной из многочисленных рек, вдали от межпромысловых дорог. Снег, туман, плохая видимость усложняли условия поисков.

Для поиска были привлечены более 20 человек и 8 единиц техники от подрядных организаций. В состав одной из групп был медицинский работник.

Квадрат за квадратом, просматривались все участки, практически при полном отсутствии дорожного покрытия. Спустя три часа поиски были успешно завершены. Травмированного снегоходчика заметил инженер отделения профилактики пожаров ПЧ № 54. Пострадавшего с признаками перелома передали медицинскому персоналу.

89.mchs.gov.ru

89.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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