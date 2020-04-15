2020-04-15T09:24:16+03:00
Экономика

Сертификат на маткапитал на Ямале оформят автоматически

Обращаться с заявлением и документами в клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ не нужно
Анна Полякова
Поделиться:
Сертификат на маткапитал оформят автоматически Фото: yanao.ruСертификат на маткапитал оформят автоматически Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Сертификат на маткапитал с 15 апреля оформят без личного обращения с заявлением и документами в клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, это означает, что после появления ребенка маткапитал будет оформлен автоматически. Семья начнет распоряжаться деньгами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего такое право, будут поступать в ПФР из госрестра ЗАГСа. Отделения фонда тестируют новшество и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском пьяная женщина запинала полицейского
Ямальские общественники и казаки шьют маски для врачей
В Уренгое мужчина с пистолетом требовал администратора магазина
На Ямале 20 спасателей искали в тумане покалечившегося снегоходчика
Учёные исследовали заброшенные пахотные земли на Ямале
Сертификат на маткапитал на Ямале оформят автоматически
В Салехарде на Пасху пенсионерам бесплатно раздадут куличи
Вахтовиков с якуткого месторождения с подозрением на COVID-19 доставили в Ноябрьск
В Новом Уренгое пострадал водитель внедорожника, врезавшегося в забор
В Салехарде озвучили версию криминальной смерти мужчины и женщины
В Ноябрьске за самоизолированными следят с помощью видеокамер
Погода на Ямале 15 апреля: солнечно, без осадков
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля 2020 года составило 73