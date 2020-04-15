Сертификат на маткапитал на Ямале оформят автоматически

15 Апр 2020 2020-04-15T09:24:16+03:00

Обращаться с заявлением и документами в клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ не нужно

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Сертификат на маткапитал с 15 апреля оформят без личного обращения с заявлением и документами в клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, это означает, что после появления ребенка маткапитал будет оформлен автоматически. Семья начнет распоряжаться деньгами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего такое право, будут поступать в ПФР из госрестра ЗАГСа. Отделения фонда тестируют новшество и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители

ИСТОЧНИК KP.RU