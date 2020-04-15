Учёные исследовали заброшенные пахотные земли на Ямале

15 Апр 2020 2020-04-15T08:49:01+03:00

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Учёные высоко оценили сельскохозяйственный потенциал земель Ямала в окрестностях Салехарда, в Шурышкарском и Надымском районах. По мнению экспертом, почвы пригодны для обеспечения населения сельскохозяйственными культурами, возделываемыми в условиях Крайнего Севера. Речь идет об овощах, ячмене, многолетних травах.

Об этом рассказала ведущий научный сотрудник сектора охраны окружающей среды центра изучения Арктики, кандидат биологических наук Евгения Моргун. К такому выводу ученые пришли по результатам полевых исследований 2017-2019 годов. Они исследовали заброшенные пахотные земли или занятые сегодня другими видами землепользования.

Оценивали химические и агрохимические свойства почв, их разнообразие, процессы, происходящие под влиянием вечной мерзлоты. Сравнив полученные данные с результатами исследований 20-летней давности, ученые сделали выводы о высоком содержании питательных веществ в почвах, необходимых для развития сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU