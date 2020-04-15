2020-04-15T07:34:04+03:00
Общество

Вахтовиков с якуткого месторождения с подозрением на COVID-19 доставили в Ноябрьск

В аэропорту их встретил специальный автомобиль
Анна Полякова
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Вахтовиков с якуткого месторождения с подозрением на COVID-19 доставили в Ноябрьск Фото: noyabrsk-dobycha.gazprom.ruВахтовиков с якуткого месторождения с подозрением на COVID-19 доставили в Ноябрьск Фото: noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
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В Ноябрьск доставили 23 газовика, которые трудятся вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии. Об этом сообщил города Алексей Романов.

- Все эти дни мы на связи с руководством компании «Газпром добыча Ноябрьск». Все организационные вопросы решали оперативно, - пояснил мэр.

Решение о необходимости доставки сотрудников в медицинское учреждение было принято 13 апреля в связи с появлением у них признаков ОРВИ, после того, как у троих коллег тесты подтвердили COVID-19.

Восемь из прибывших 14 апреля вахтовиков – это ноябряне, двое из Губкинского и 13 человек – жители других регионов. В аэропорту их встретил специальный автомобиль, предоставленный компанией. Всех прибывших с сразу доставили в городскую больницу для осмотра.

Как подчеркнул глава города, все меры предосторожности были соблюдены. В медицинских организациях, а это СПИД Центр и ЦГБ, есть все необходимое для лечения пациентов. После осмотра медиками будет принято решение о дальнейшей стратегии и режиме лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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