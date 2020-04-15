2020-04-15T08:34:22+03:00
Общество

В Салехарде на Пасху пенсионерам бесплатно раздадут куличи

Координатами одиноких бабушек и дедушек поделились волонтёры
Анна Полякова
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Пенсионерам в Салехарде на Пасху бесплатно раздадут куличи Фото: salekhard.orgПенсионерам в Салехарде на Пасху бесплатно раздадут куличи Фото: salekhard.org
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Салехардским пенсионерам будут бесплатно раздавать куличи на Пасху. Идея благотворительной акции принадлежит хозяйке студии кондитерской студии Анастасии Голубцовой.

Она и её помощница собираются к православному празднику испечь не менее 50 куличей для одиноко проживающих пожилых людей ямальской столицы, которые не могут выйти из дома и позволить себе пасхальное лакомство.

Как сообщили в администрации города, координатами одиноких бабушек и дедушек поделились волонтёры и жители города по её запросу в социальных сетях. Предпринимательницу уже поддержали десятки салехардцев. Горожане предлагают свою помощь и привозят необходимые продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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