В Салехарде на Пасху пенсионерам бесплатно раздадут куличи

15 Апр 2020 2020-04-15T08:34:22+03:00

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Салехардским пенсионерам будут бесплатно раздавать куличи на Пасху. Идея благотворительной акции принадлежит хозяйке студии кондитерской студии Анастасии Голубцовой.

Она и её помощница собираются к православному празднику испечь не менее 50 куличей для одиноко проживающих пожилых людей ямальской столицы, которые не могут выйти из дома и позволить себе пасхальное лакомство.

Как сообщили в администрации города, координатами одиноких бабушек и дедушек поделились волонтёры и жители города по её запросу в социальных сетях. Предпринимательницу уже поддержали десятки салехардцев. Горожане предлагают свою помощь и привозят необходимые продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU