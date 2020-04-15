2020-04-15T07:33:14+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое пострадал водитель внедорожника, врезавшегося в забор

Автомобилист за рулем «Тойота Ланд Крузер» не справился с управлением
Анна Полякова
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В Новом Уренгое пострадал водитель внедорожника, врезавшегося в забор Фото: 89.mchs.gov.ruВ Новом Уренгое пострадал водитель внедорожника, врезавшегося в забор Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Новом Уренгое внедорожник снес дорожные ограждения на улице. Захаренкова. Авария произошла около 10 часов 15 минут 14 апреля, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

Водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер» не выбрал безопасную скорость для движения, в результате не справился с управлением. ДТП пострадал только сам водитель. Он госпитализирован с травмами.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 1709 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 151 травмирован, среди них 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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