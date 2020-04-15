15 Апр 2020 2020-04-15T06:15:11+03:00

В Ноябрьске за самоизолированными следят с помощью видеокамер Фото: pixabay.com

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В подъездах многоквартирных домов Ноябрьска установили видеокамеры, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции. Наблюдение за квартирами людей, которые по предписанию Роспотребнадзора должны находиться дома в течение двух недель - мера вынужденная, но необходимая.

- К сожалению, не все готовы ответственно выполнять такие требования. До установки, мы фиксировали многочисленные нарушения режима, после установки видеокамер, такие случаи – единичны, - отметил мэр города Алексей Романов.

Технические средства помогают полицейским в режиме онлайн наблюдать за подъездами. Сейчас 18 таких камер, которые выведены на единый пульт. Это делается для того, чтобы обезопасить наших жителей.

Глава города также отметил, что Ноябрьск был отмечен, как самый дисциплинированный по сравнению с другими городами Урала, и получил самый высокий балл индекса самоизоляции. Мэр поблагодарил земляков за ответственность и терпение.

- Я понимаю, как тяжело оставаться дома особенно сейчас, когда на улице теплая погода. Но очень важно продолжать соблюдать режим самоизоляции, - сказал Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU