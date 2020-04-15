2020-04-15T07:01:16+03:00
Происшествия

В Салехарде озвучили версию криминальной смерти мужчины и женщины

Между бывшими супругами существовали разногласия по поводу развода
Анна Полякова
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В Салехарде озвучили версию криминальной смерти мужчины и женщиныВ Салехарде озвучили версию криминальной смерти мужчины и женщиныФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде расследуют уголовное дело по факту криминальной смерти мужчины и женщины. Их нашли в квартире с колото-резанными ранениями утром 12 апреля.

К этому моменту 33-летняя женщина уже скончалась, ее муж был еще жив. Однако спасти его не удалось. 39-летний мужчина умер в реанимационном отделении больницы.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, дело завели по статье «Убийство двух лиц». На данный момент установлено, что между бывшими супругами существовали разногласия по поводу развода и дальнейшего совместного проживания. Следствием рассматривается несколько версий случившегося.

Основная версия – между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Колото-резанные ранения нанес разъяренный бывший супруг. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, опрошены свидетели, проведен тщательный осмотр места происшествия.

Окончательные выводы следователи сделают на основании результатов проведенного комплекса следственных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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