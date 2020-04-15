15 Апр 2020 2020-04-15T05:16:36+03:00

Погода на Ямале 15 апреля: солнечно, без осадков Фото: Анна Полякова

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В среду, 15 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -1 градус. Пасмурно, кратковременный снег пройдет только утром. Ветер восточный 7 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса. Ясная погода и без осадков. Ветер восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое 0 градусов, солнечно, без осадков. Восточный ветер 7 м/с.

В Надыме +2 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8 м/с.

В Губкинском +2 градуса, солнечно, без осадков. Ветер восточный 8 м/с.

В Тарко-Сале +2 градуса, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 м/с.

В Муравленко +2 градуса, солнечно. День пройдет без осадков. Ветер восточный 9 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU