Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля 2020 года составило 73
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля достигло 73 человек. Накануне к заболевшим прибавилось еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом.
Вновь выявленные случаи приходятся на контактных с ранее заболевшими в Пуровском районе. 6 случаев выявили в Ханымее, 1 - на месторождениях Пуровского района. Решается вопрос об их госпитализации в инфекционное отделение Ноябрьской ЦГБ.
Из госпитализированных в данный момент один пациент в тяжелом состоянии на ИВЛ. Остальные - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном. Первых пациентов, перенесших коронавирус, выписали после выздоровления 14 апреля. Пятеро вернулись домой – это жители Нового Уренгоя и Надымского района.
Главное условие выписки – двукратный отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию, нормализация температуры тела и отсутствие патологических изменений в лёгких.
Кроме того, 72 человека сейчас на госпитализации, так как были в контакте с больными. Они ждут результаты тестов. Все случаи внебольничных пневмоний обязательно обследуются на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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