14 Апр 2020 2020-04-14T23:00:10+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля 2020 года составило 73 Фото: yanao.ru

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля достигло 73 человек. Накануне к заболевшим прибавилось еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом.

Вновь выявленные случаи приходятся на контактных с ранее заболевшими в Пуровском районе. 6 случаев выявили в Ханымее, 1 - на месторождениях Пуровского района. Решается вопрос об их госпитализации в инфекционное отделение Ноябрьской ЦГБ.

Из госпитализированных в данный момент один пациент в тяжелом состоянии на ИВЛ. Остальные - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном. Первых пациентов, перенесших коронавирус, выписали после выздоровления 14 апреля. Пятеро вернулись домой – это жители Нового Уренгоя и Надымского района.

Главное условие выписки – двукратный отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию, нормализация температуры тела и отсутствие патологических изменений в лёгких.

Кроме того, 72 человека сейчас на госпитализации, так как были в контакте с больными. Они ждут результаты тестов. Все случаи внебольничных пневмоний обязательно обследуются на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU