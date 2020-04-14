В Салехарде проводят тотальную дезинфекцию

14 Апр 2020 2020-04-14T16:11:48+03:00

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В Салехарде продолжается тотальная дезинфекция социально значимых объектов. Уже обработано 286 объектов, сообщили в администрации ямальской столицы. Из них 255 – входные группы магазинов, объекты обслуживания жителей. Завершена работа по обработке всех школ, библиотек, объектов культуры, спорта, а также храма святых апостолов Петра и Павла и мечети.

Дезинфекцию в детсадах, почтовых отделениях, банках, объектах общепита планируется провести до конца этой недели. На этих работах заняты специальные группы людей из работников «Ямалспас», «Леса Ямала», Салехардского центра ветеринарии и Центра гигиены и эпидемиологии.

Санобработкой мест общего пользования жилфонда занимаются УК и ТСЖ – в их ответственности 1080 многоквартирных домов. В это число не входят частные дома.

Управляющие компании начали размещать графики уборки в жилых домах для контроля со стороны жителей. Дезинфекционной группой, сформированной администрацией города, обработано 40 многоквартирников, в которых проживают граждане, находящиеся на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU