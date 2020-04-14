2020-04-14T15:43:52+03:00
Общество

Аэропорт Нового Уренгоя из-за ремонта вводит временные ограничения

Обслуживание всех рейсов на вылет перенесли в здание Зала повышенной комфортности
Анна Полякова
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Аэропорт Нового Уренгоя из-за ремонта вводит временные ограничения Фото: yanao.ruАэропорт Нового Уренгоя из-за ремонта вводит временные ограничения Фото: yanao.ru
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Аэропорт Нового Уренгоя с 14 апреля переводит обслуживание всех рейсов на вылет в здание Зала повышенной комфортности. Такая мера связана с проводимым ремонтом действующего аэровокзала, а также со снижением общего пассажиропотока.

Перенесены также авиакассы, представительства авиакомпаний, комната матери и ребёнка. Неизменными остаются и условия обслуживания маломобильных групп населения: бесплатно и с помощью сотрудников авиаузла.

Изменения в связи с ремонтом аэровокзала коснутся и блока прилёта – доступ для встречающих в эту часть здания будет временно ограничен.

Напомним, в действующем здании аэропорта проводится капремонт. Данный проект будет реализован в качестве временного решения, необходимого для обеспечения комфорта пассажиров на период строительства нового, современного аэровокзала.

Основная концепция развития действующего аэровокзального комплекса заключается в наращивании пропускной способности путем поэтапного ремонта и расширения отдельных зон существующих зданий и сооружений. Это позволит повысить качество и эффективность обслуживания пассажиров при прохождении предполётных процедур и ожидания рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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