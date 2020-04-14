В лечебных учреждениях Ямала организуют точки Wi-Fi

14 Апр 2020 2020-04-14T15:07:19+03:00

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К концу мая во всех лечебных учреждениях Ямала будут организованы точки доступа в интернет. Зоны беспроводного доступа в интернет для пациентов, посетителей и сотрудников появятся в 106 медучреждениях. Воспользоваться услугой можно с помощью любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi (ноутбук, планшет, смартфон).

Персонал медицинских учреждений будет использовать доступ в интернет для решения рабочих вопросов. Каждая точка доступа обеспечит до 300 одновременных подключений без ограничения объёма трафика на скорости до 100 Мбит/сек. Количество точек доступа в каждом медучреждении зависит от масштаба, размера и площади учреждения.

Точки доступа будут оснащены системой фильтрации контента, а данные – храниться в защищённых центрах обработки данных компании.

Проект уже реализован в 53 лечебных учреждениях автономного округа в гг. Тарко-Сале и Губкинском, п. Харпе, в районных центрах - Тазовском, Аксарке, Красноселькупе, Яр-Сале и Мужи.

В Салехарде и Ноябрьске работы - на завершающем этапе. К концу мая 2020 года компания планирует оснастить все медицинские учреждения, закреплённые в контракте, беспроводным доступом в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU