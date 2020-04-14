2020-04-14T14:40:03+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое расследуют дело о мошенничестве в крупном размере

Аферисту грозит лишение свободы до шести лет
Анна Полякова
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В Новом Уренгое расследуют дело о мошенничестве в крупном размереВ Новом Уренгое расследуют дело о мошенничестве в крупном размереФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничества в крупном размере, жертвой которого оказался 39-летний местный житель. В полиции, куда мужчина обратился 22 марта, он пояснил, что неизвестный обманом лишил его 385 тысяч рублей.

Выяснилось, что новуренгоец на сайте бесплатных объявлений разместил сообщение о продаже автомобиля. Ему позвонил «покупатель» и предложил перечислить предоплату за покупку. Для этого незнакомец посоветовал пройти к банкомату и совершить под его диктовку ряд операций. Доверчивый ямалец так и сделал. После этого с его банковской карты и «ушли» деньги.

Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, аферисту грозит лишение свободы до шести лет.

Полиция рекомендует не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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