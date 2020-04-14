В Салехарде усиливается контроль за соблюдением режима самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T14:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде контроль за соблюдением режима самоизоляции усиливается. Как сообщили в администрации ямальской стлицы, введён новый порядок оформления справок для сотрудников непрерывно действующих предприятий. Он согласован с окружным Роспотребнадзором.

Руководителям организаций предписывается направлять в Управление запрос на получение разрешения осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности. В документе необходимо указать информацию о соответствии деятельности организации перечню непрерывно действующих.

Здесь же нужно будет описать детальный алгоритм проведения мероприятий по профилактике коронавируса в организации в течение всего рабочего дня. При этом необходимо указать, кто находится на рабочих местах, а кто работает дистанционно. В том числе, кто из сотрудников в настоящее время находится за пределами города.

Параллельно в администрацию города необходимо предоставить перечень сотрудников, которые продолжают работать. Сделать это можно в течение текущей недели. Администрация города после согласования с Роспотребнадзором формирует индивидуальную справку для каждого из сотрудников организации, подавшей заявку. Справки необходимы для предъявления представителям правопорядка и действительна только с паспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU